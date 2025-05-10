Бакаев: «За счет командной игры у «Химок» получается идти вне зоны переходных матчей»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев объяснил, как команде удается оставаться вне зоны переходных матчей несмотря на невыплаты зарплат.

«Команда хорошая у нас. И тренеры хорошие. Ведется совместная работа с тренерским штабом, чтобы в каждом матче показывать качественную игру и добиваться положительного результата. За счет командной игры у нас это получается. Причем могли и больше очков набрать — например, в последнем матче с «Ростовом» (1:1) должны были забирать победу. Но у Всевышнего были свои планы, поэтому соперник в концовке сравнял счет», — цитируют «Известия» Бакаева.

«Химки» после 27 туров занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. У «Ахмата», идущего на 13-й строчке — 24 очка.