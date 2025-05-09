ЦСКА и «Краснодар» проведут матч в 28-м туре чемпионата России в субботу, 10 мая. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Краснодар» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.00 мск, за полчаса до стартового свистка. Кроме того, смотреть встречу армейцев с «быками» можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне с федеральным телеэфиром).

ЦСКА после 27 туров РПЛ занимает третье место с 52 очками, «Краснодар» набрал 61 очко и расположился на первой строчке. «Быки» оформят чемпионство в этом туре, если победят в Москве, а «Зенит» (57 очков) перед этим проиграет в гостях махачкалинскому «Динамо».

В предыдущем туре красно-синие сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а черно-зеленые обыграли «Рубин» (2:1).