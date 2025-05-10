Бакаев — о своем будущем: «Хочу в премьер-лиге остаться с «Химками» — сделать свою работу»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев рассказал, что пока не принял решения, что будет делать по окончании сезона-2024/25.

«Ничего не решил. Я хочу в премьер-лиге остаться с «Химками» — сделать свою работу. А там уже будем смотреть, что делать дальше. Верю ли, что клуб решит финансовые проблемы? Я ничего не знаю. Мы всей командой хотим остаться в РПЛ. А остальное уже не от нас зависит», — цитируют «Известия» Бакаева.

«Химки» после 27 туров занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. У «Ахмата», идущего на 13-й строчке — 24 очка.