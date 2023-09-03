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Сегодня, 21:18

Зделар высказался о судействе матча ЦСКА — «Зенит»: «Большой вопрос к судье»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Конечно, не очень хороший результат, — сказал Зделар. — К сожалению, мы пропустили в конце. Думаю, большой вопрос судье. Одному игроку он показал одно, другой сделал другое. Я не понимаю правила. Вместе они или нет. Это самый большой вопрос на сегодня.

— Будете просить встречу с судьями?

— Я не тот человек, который должен просить. Но я просто спрашиваю так, потому что не понимаю правила.

— В конце игры была драка...

— Это часть дерби. Было немного нервозно. Это нормально.

— Что случилось?

— Вы все видели.

— Что вы можете сказать о Марио?

— Ничего.

— А о фанатах?

— Конечно, мы скучаем по фанатам. Надеюсь, они скоро вернутся на стадион.

— Как вам тренировка с фанатами?

— Мы не знали, что они придут. Это было сюрпризом. Спасибо им за поддержку!

— Как оцените эту часть сезона?

— Могло быть хуже, лучше. Это футбол. Сегодня было как всегда тяжело. Если бы получили три очка, было бы хорошо.

— Самый грустный момент — упущенная победа над «Зенитом»?

— Называй как хочешь, скажи, как ты хочешь (смеется).

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
6
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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