13 августа, 12:33

Зайдензаль продлил контракт с «Динамо» до 2028 года

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Динамо» Леон Зайдензаль продлил контракт с московским клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение 21-летнего футболиста рассчитано на три сезона — до 2028 года.

Зайдензаль является воспитанником «Динамо». Он провел за основную команду пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

Источник: ФК «Динамо»
  Haiaxi

    Ох ты ж, я думал легионер какой, судя по фамилии. Оказалось, даже свой воспитанник (почти). В 21 года пора уж к основе подводить, зря что ли 7 лет "воспитывали".

    13.08.2025

