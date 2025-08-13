Зайдензаль продлил контракт с «Динамо» до 2028 года

Защитник «Динамо» Леон Зайдензаль продлил контракт с московским клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение 21-летнего футболиста рассчитано на три сезона — до 2028 года.

Зайдензаль является воспитанником «Динамо». Он провел за основную команду пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.