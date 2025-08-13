Футбол
13 августа, 12:37

Пальцев: «Был бы очень рад пообщаться со Станковичем, если бы он позвонил»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Спартака».

— Газизов в комментарии «РБ Спорт» сказал, что предложение по тебе от «Спартака» было.

— Мне никто об этом не говорил. Честно, не могу сказать вам. Лично со мной Газизов не общался.

— Ты сам лично хочешь в «Спартак»?

— Хороший вопрос. Отвечать не хочу.

— Как думаешь, ты окажешься в «Спартаке»? Николич чувствовал, что будет работать в ЦСКА — так и получилось. Есть ли у тебя схожие чувства?

— Пока чувствую, что ноги болят. Хочется домой (разговор прошел после матча со «Спартаком» в FONBET Кубке России. — Прим «СЭ»).

— Станкович не звонил?

— Нет. Был бы очень рад пообщаться с ним, если позвонил бы.

— О чем поговорили бы?

— Не знаю, о жизни, может.

— Если к вам придет «Зенит», что вы им скажете?

— «Доброе утро».

24-летний защитник провел 6 матчей в этом сезоне во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

    • Зайдензаль продлил контракт с «Динамо» до 2028 года

    В агентстве нападающего «Монастира» Мастури подтвердили переход в махачкалинское «Динамо»
