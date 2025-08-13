Футбол
13 августа, 12:26

«Динамо» отсылкой к фильму «Леон» анонсировало продление контракта с Зайдензалем

Игнат Заздравин
Корреспондент

Московское «Динамо» анонсировало продление контракта с защитником Леоном Зайдензалем.

Пресс-служба бело-голубых выложила ролик с отсылкой к фильму режиссера Люка Бессона «Леон». «Новый шедевр от Люка Бессона. Показывают в Петровском парке до 2028 года», — говорится в сообщении.

Зайдензаль является воспитанником «Динамо». Он провел за основную команду пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
  • Adminni

    если бы не сказали про фильм, долго бы гадали...

    13.08.2025

  • kbakyxa

    с юмором и вкусом напряженно в московском динамо

    13.08.2025

    • Рамирес рассказал, как ему удалось не забыть русский язык, играя в Европе

    Зайдензаль продлил контракт с «Динамо» до 2028 года
