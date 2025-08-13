«Динамо» отсылкой к фильму «Леон» анонсировало продление контракта с Зайдензалем
Московское «Динамо» анонсировало продление контракта с защитником Леоном Зайдензалем.
Пресс-служба бело-голубых выложила ролик с отсылкой к фильму режиссера Люка Бессона «Леон». «Новый шедевр от Люка Бессона. Показывают в Петровском парке до 2028 года», — говорится в сообщении.
Зайдензаль является воспитанником «Динамо». Он провел за основную команду пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Новости