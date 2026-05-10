Михаил Кержаков — болельщикам «Зенита»: «Сделал все, что мог. До новых встреч!»

Голкипер Михаил Кержаков обратился к болельщикам «Зенита» после церемонии чествования на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

6 мая сине-бело-голубые объявили о решении 39-летнего вратаря завершить карьеру. В воскресенье после домашнего матча 29-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1) Кержаков, который не играл с мая 2024 года, вышел на поле, чтобы попрощаться с болельщиками. Футболисты «Зенита» выстроились в коридор и под аплодисменты проводили Кержакова.

«Я хочу поблагодарить всех, с кем играл, всех болельщиков. Огромный низкий поклон! Спасибо. Я очень рад, что был маленькой частью этого огромного клуба. С чистым сердцем хочу сказать, что я сделал все, что мог. Спасибо вам! Увидимся! До новых встреч!» — приводит пресс-служба «Зенита» слова Кержакова.

Кержаков — воспитанник «Зенита». Всего в составе питерцев голкипер сыграл 138 матчей. С сине-бело-голубыми он семь раз становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок России и семь раз — Суперкубок страны. Также Кержаков выступал за «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».

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