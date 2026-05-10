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10 мая, 18:38

Михаил Кержаков — болельщикам «Зенита»: «Сделал все, что мог. До новых встреч!»

Алина Савинова

Голкипер Михаил Кержаков обратился к болельщикам «Зенита» после церемонии чествования на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

6 мая сине-бело-голубые объявили о решении 39-летнего вратаря завершить карьеру. В воскресенье после домашнего матча 29-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1) Кержаков, который не играл с мая 2024 года, вышел на поле, чтобы попрощаться с болельщиками. Футболисты «Зенита» выстроились в коридор и под аплодисменты проводили Кержакова.

«Я хочу поблагодарить всех, с кем играл, всех болельщиков. Огромный низкий поклон! Спасибо. Я очень рад, что был маленькой частью этого огромного клуба. С чистым сердцем хочу сказать, что я сделал все, что мог. Спасибо вам! Увидимся! До новых встреч!» — приводит пресс-служба «Зенита» слова Кержакова.

Михаил Кержаков.Самый титулованный зенитовец прощается с футболом. Михаил Кержаков завершает карьеру

Кержаков — воспитанник «Зенита». Всего в составе питерцев голкипер сыграл 138 матчей. С сине-бело-голубыми он семь раз становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок России и семь раз — Суперкубок страны. Также Кержаков выступал за «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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