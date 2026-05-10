Ерохин заявил, что хочет продолжать выступать за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил «СЭ», что хочет продолжать выступать за команду из Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 10 мая хавбек, выйдя на замену, забил победный гол в матче 29-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

«Я озвучивал позицию, что хотел бы продолжить играть за «Зенит». Для меня это важно. Знаю и чувствую, что могу помочь команде — на поле, как было сегодня, и в тренировочном процессе. Мотивации у меня очень много. Сегодняшний гол может сильно повлиять на ход переговоров? Я надеюсь, что как-то повлияет», — сказал Ерохин «СЭ».

Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2025/26 полузащитник забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за команду во всех турнирах.

Контракт 36-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2026 года.