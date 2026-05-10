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10 мая, 18:32

Ерохин заявил, что хочет продолжать выступать за «Зенит»

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил «СЭ», что хочет продолжать выступать за команду из Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 10 мая хавбек, выйдя на замену, забил победный гол в матче 29-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

«Я озвучивал позицию, что хотел бы продолжить играть за «Зенит». Для меня это важно. Знаю и чувствую, что могу помочь команде — на поле, как было сегодня, и в тренировочном процессе. Мотивации у меня очень много. Сегодняшний гол может сильно повлиять на ход переговоров? Я надеюсь, что как-то повлияет», — сказал Ерохин «СЭ».

Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2025/26 полузащитник забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за команду во всех турнирах.

Контракт 36-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2026 года.

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Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
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Максим Глушенков

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Никита Кривцов

Краснодар

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 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

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И К Ж
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