Заварзин: «Отставка гендиректора «Крыльев» никак не повлияет на судейство. Дальше будет только хуже»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал новость об отставке генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева в знак протеста против судейства в РПЛ.

«Отставка гендиректора «Крыльев» никак не повлияет на судейство. Он не имеет никакого отношения к этой структуре. Ушел, и ушел. Дальше с судейством будет только хуже. Хачатурянц пришел и что-то начал делать, но даже он не справлялся со своим административным ресурсом», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

24 апреля Андреев заявил, что подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов». Специалист отметил, что покинул клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.