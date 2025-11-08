Тедеев — о победе «Акрона» над «Динамо»: «Наш «автобус» был с наворотами»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги матча против московского «Динамо» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

— Радуемся, что победили сильную команду, — начал Тедеев. — Мы были достойны победы, хорошо вели единоборства, не давали создавать моменты. Защитники справлялись с разными ситуациями. Рад, что футболисты сегодня выполнили то, что мы вынашивали на протяжении времени подготовки к матчу. Благодарен футболистам, всем, кто причастен, болельщикам. При счете 2:0 мы не успокаивались, получилась хорошая игра. Футболисты друг друга настраивали, мы не оставались в стороне. Сложилось так, как должно было.

— Изучали игру «Динамо» с «Зенитом»?

— Игроки «Динамо» индивидуально очень высокого уровня. Мы смотрели их матчи. У них есть игроки, которым нельзя давать время и пространство для принятия решений. Поэтому мы играли плотно.

— Считаете, что у вас был сегодня «автобус»?

— Наш «автобус» был с наворотами. Игра требовала действовать так, как действовали, — сказал Тедеев.

«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. Тольяттинцы ни разу не уступили в последних пяти матчах чемпионата России.