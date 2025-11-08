Лещенко о результатах «Динамо»: «Кошмар! Так нельзя играть!»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

«Одним словом — кошмар! Ничего не хочется говорить. Кроме раздражения игра ничего не вызывает. Сумбур вместо игры. Ни одна из позиций не работает — ни оборона, ни нападение. Ничего. И сплошные ошибки, привозят сами себе уже восьмой или девятый гол. Так нельзя играть!» — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место в турнирной таблице. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.