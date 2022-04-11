Заслуженный тренер России Александр Тарханов в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением о ситуации в российском футболе.

«Отстранение спортсменов, конечно же, является наказанием для болельщиков. Мы остались без лиги чемпионов, лиги Европы, матчей сборной, поэтому для болельщиков это проблема. Они привыкли болеть за своих, а сейчас могут поддерживать только клубы в национальном чемпионате. Спорт должен объединять, а не делить людей. Болельщики сейчас идут на стадионы, хотят получить заряд положительных эмоций. К сожалению, сейчас почти все виды спорта ударили в политику. Что насчет иска РФС в CAS, то здесь сложно предугадать. Если политику не будут мешать, то все возможно. Я прочитал недавно, что суд Америки заблокировал решение США отобрать у нас деньги, поэтому в спорте вполне можно ожидать что-то подобное, нужно бороться», — сказал Тарханов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.