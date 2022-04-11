Станислав Крицюк рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Зените»
Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о возвращении из «Краснодара» в Португалию и переходе в петербургский клуб.
«После «Краснодара» я был рад вернуться в Португалию. Из лиссабонского «Белененсеша» — клуба с ограниченными условиями для тренировок, но, наверное, одним из самых дружных коллективов — я хотел уйти в конце сезона на повышение, несмотря на то, что от клуба было предложение о продлении контракта. Рассматривались разные варианты, мы с агентом больше нацеливались на Испанию. Тем более, шансы были: шли переговоры, меня просматривали, но не получалось: пандемия, одни клубы вылетели, у других поменялся спортивный директор, где-то не смогли продать первого номера. А я хотел именно играть, быть основным. Шел июнь, конкретных предложений из Испании не поступало. И я принял предложение от «Жил Висенте», где меня очень хотели и ждали уже с конца сезона», — цитирует Крицюка Sport24.
Он также рассказал, что в разгар его раздумий о том, где продолжать карьеру, на него вышел «Зенит».
«Сами собой появились ответы на многие вопросы, которые меня волновали в тот момент. Стабильная игровая практика в топовом российском клубе, участие в Лиге Чемпионов, реальная возможность выиграть трофеи — то, что важно для меня, как для спортсмена. И возможность больше времени проводить с детьми и семьей — то, что важно для меня, как для отца и сына», — добавил он.
В составе «Зенита» Крицюк играет с сентября 2021 года. Он подписал соглашение по схеме «1+1».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0