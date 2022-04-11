Станислав Крицюк рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Зените»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о возвращении из «Краснодара» в Португалию и переходе в петербургский клуб.

«После «Краснодара» я был рад вернуться в Португалию. Из лиссабонского «Белененсеша» — клуба с ограниченными условиями для тренировок, но, наверное, одним из самых дружных коллективов — я хотел уйти в конце сезона на повышение, несмотря на то, что от клуба было предложение о продлении контракта. Рассматривались разные варианты, мы с агентом больше нацеливались на Испанию. Тем более, шансы были: шли переговоры, меня просматривали, но не получалось: пандемия, одни клубы вылетели, у других поменялся спортивный директор, где-то не смогли продать первого номера. А я хотел именно играть, быть основным. Шел июнь, конкретных предложений из Испании не поступало. И я принял предложение от «Жил Висенте», где меня очень хотели и ждали уже с конца сезона», — цитирует Крицюка Sport24.

Он также рассказал, что в разгар его раздумий о том, где продолжать карьеру, на него вышел «Зенит».

«Сами собой появились ответы на многие вопросы, которые меня волновали в тот момент. Стабильная игровая практика в топовом российском клубе, участие в Лиге Чемпионов, реальная возможность выиграть трофеи — то, что важно для меня, как для спортсмена. И возможность больше времени проводить с детьми и семьей — то, что важно для меня, как для отца и сына», — добавил он.

В составе «Зенита» Крицюк играет с сентября 2021 года. Он подписал соглашение по схеме «1+1».