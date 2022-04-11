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Кобелев: «Прискорбно, когда спорт и всю нашу культуру запрещают»

Кобелев поделился мнением о ситуации в российском футболе
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением о ситуации в российском футболе.

«Футбол сейчас связан с политикой и от отстранения спортсменов больше всего страдают болельщики. Насколько я помню, спорт, культура и искусство всегда объединяли людей во всем мире, но сегодня, к сожалению, запад пошел другим путем. Прискорбно, когда спортсменов, артистов и всю нашу культуру запрещают. С точки зрения спорта, это ощутимый удар», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Также специалист предположил, как ситуация скажется на посещаемости футбольных матчей.

«Мне кажется, когда меньше международной информации, люди могут, наоборот, больше посещать внутренние спортивные мероприятия, но на футболе это никак не сказывается. Если на одну команду ходит полторы тысячи, хоть ты расширяй лигу, хоть сужай, то все равно на нее будут ходить полторы тысячи. Если на другую команду ходит полный стадион, что не делай, стадион будет заполняться, зависит от команды. Стоит ли нам ожидать положительных решений? Не могу предугадывать будущее, поживем-увидим», — добавил Кобелев.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Андрей Кобелев (футбол)
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 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
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 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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