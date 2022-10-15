Гаджиев — о Федотове и Абаскале: «Оба наставника сумели воплотить свои идеи в игру команд»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе наставников ЦСКА Владимира Федотова и «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне кажется, что оба наставника сумели воплотить свои идеи в игру команд. Но при этом нужно учитывать, что все детали, которые привносит в действия команды тренер должны базироваться на законах и принципах футбола, — цитирует Vprognoze.ru Гаджиева. — Мне кажется, что Федотов хорошо воплощает свои требования в действия футболистов на поле. Потому что он это сделал уже не в одной команде. Вначале у него получилось в «Оренбурге», потом в «Сочи», а сейчас то же самое происходит в ЦСКА. А Абаскаля я раньше не знал и игру его команд не видел. Но очевидно, что его методы убеждения работают. И тренировочный процесс у него поставлен основательно».

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).