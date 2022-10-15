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Гаджиев — о Федотове и Абаскале: «Оба наставника сумели воплотить свои идеи в игру команд»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе наставников ЦСКА Владимира Федотова и «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне кажется, что оба наставника сумели воплотить свои идеи в игру команд. Но при этом нужно учитывать, что все детали, которые привносит в действия команды тренер должны базироваться на законах и принципах футбола, — цитирует Vprognoze.ru Гаджиева. —  Мне кажется, что Федотов хорошо воплощает свои требования в действия футболистов на поле. Потому что он это сделал уже не в одной команде. Вначале у него получилось в «Оренбурге», потом в «Сочи», а сейчас то же самое происходит в ЦСКА. А Абаскаля я раньше не знал и игру его команд не видел. Но очевидно, что его методы убеждения работают. И тренировочный процесс у него поставлен основательно».

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10354280-gadzhiev-sravnil-rabotu-abaskalya-v-spartake-i-fedotova-v-cska.html

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2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
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 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
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