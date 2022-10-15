Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Такую победу можно оценить только положительно. Тренерам и руководителям клуба много нервов потрепала, но в целом хорошая, красивая игра. Думаю, зрителям понравилась. Про рокировки говорить не будем. Мы довольны работой Сергея Ташуева. Он воспитанник грозненской школы футбола, никаких проблем и вопросов нет, его работой довольны.Считаю, мы каждую игру должны выходить и биться как сегодня. А какое место займет команда в итоге — в мае будет видно», — приводит слова Айдамирова Sport24.

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. В следующем туре команда дома сыграет с «Торпедо» (23 октября).