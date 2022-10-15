«Динамо» — «Оренбург»: Сычевой сравнял счет в игре

«Динамо» принимает «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ.

На 25-й минуте игрок гостей Владимир Сычевой сравнял — 1:1. Кирилл Капленко набросил со стандарта в штрафную, Ренато Гойкович скинул в направлении штанги, а Сычевой прибежал в нужную точку и забил с пары метров.