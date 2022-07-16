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16 июля, 23:06

Актер Маклаков: «Надо уволить Безбородова, потому что сложно не увидеть такое предвзятое отношение к «Спартаку»»

Заслуженный артист России Маклаков оценил игру «Спартака» в матче с «Ахматом»
Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный артист России Алексей Маклаков оценил игру «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

— Игра получилась хорошей, но это еще раз доказывает, что судьбу матча решает судейство, как и в Испании. Безбородов сотворил ужасное. К сожалению, он опять испортил праздник и впервые так нагло и открыто. Не могу отбросить эти судейские решения, потому что ключевые моменты матча были предопределены этим арбитром. Красная карточка очень странная. Даже ВАР не помог, а это говорит о предвзятости к этой игре.

— Тогда надо сниматься с чемпионата?

— Это ни к чему. Стоит сделать разбор работы Безбородова, а зачем лишать болельщиков праздника. Надо уволить этого судью, потому что сложно не увидеть такое предвзятое отношение к «Спартаку», — сказал Маклаков «РБ Спорт».

— Мозес — лучший игрок «Спартака»?

— Вышел готовый игрок. Несмотря на начало сезона, он готов забивать голы. Виктор — самый опытный игрок. Зобнин очень сильно разочаровал, как и Хлусевич.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-maklakov-bezborodova-nado-uvolit-takogo-predvzyatogo-otnosheniya-k-spartaku-davno-ne-videl/

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