Абаскаль прокомментировал игру Зиньковского в матче против «Ахмата»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру полузащитника Антона Зиньковского в матче против «Ахмата» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

— Зиньковский убедил, что является игроком старта?

— Зиньковской провел очень хороший второй тайм.

— Вы познакомились с Уруновым? Видит ли он перспективы?

— Конечно, я с ним знаком, он с нами тренируется. Как я могу его не знать? Нужно время, чтобы говорить о перспективах и о «Спартаке». Сейчас посмотрим.

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» 23 июня. 26-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца мая 2027 года.