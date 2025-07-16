Попечительский совет «Балтики» принял бюджет на новый сезон

Сегодня, 16 июля, состоялось заседание попечительского совета «Балтики».

Как информирует клубная пресс-служба, в рамках встречи были подведены итоги прошедшего сезона, а также рассмотрены ключевые направления развития клуба на ближайшую перспективу.

Под руководством председателя попечительского совета Ильи Мясникова был принят бюджет на новый сезон, обсуждены вопросы трансферной политики, которая еще не завершена, а также определены задачи по развитию клуба в предстоящем сезоне РПЛ.

«Мы довольны выступлением команды, ее чемпионским сезоном в ФНЛ. Впереди новый вызов, и делается все возможное, чтобы болельщики могли ожидать от «Балтики» убедительных результатов в РПЛ», — заявил Мясникова.

В сезоне-2024/25 «Балтика» стала победителем первой лиги и вернулась в элитный дивизион.