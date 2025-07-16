Станцию метро в Казани переименуют в честь «Рубина»

Станция метро «Авиастроительная» в Казани в течение сезона-2025/26 будет называться «Рубин Авиастроительная», информирует пресс-служба клуба.

Зеленый комплект формы команды в новом сезоне посвящен 20-летию казанского метрополитена.

20 июля в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» на выезде сыграет с «Ахматом».