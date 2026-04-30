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30 апреля, 22:10

Караваев о матче с ЦСКА: «Конечно, хочется взять три очка»

Роман Кольцов
Корреспондент

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

— Этой весной произошло твое полноценное возвращение в футбол после травмы. Бурлит ли внутри желание показать, что карьера в «Зените» далеко не закончена?

— Настрой у меня всегда был и остается боевой. Для меня важно не просто выходить, а приносить пользу команде. С каждой игрой чувствую себя лучше и увереннее. Сколько дают минут — столько и стараюсь использовать по-максимуму. Сейчас концовка сезона, и результат выходит на первый план.

— Что лично для тебя значат матчи с ЦСКА? Все же ты являешься воспитанником армейцев, но уже много лет играешь в «Зените».

— Дело не в том, что я воспитанник. Матчи с ЦСКА у нас всегда сложные и принципиальные. Я всегда буду благодарен клубу, который меня воспитал, но сейчас я игрок «Зенита». Конечно, хочется взять три очка.

— Кто из трех соперников может отобрать очки у «Краснодара»? Ведь уже не только от «Зенита» зависит судьба золота. В любом случае приходится ждать осечки конкурента.

— Никто в команде это отдельно не обсуждает, мы спокойно работаем. Важно забирать свое, а в конце сезона уже посчитаем очки. Отталкиваемся от своей игры, и в последних трех матчах нам нужна только победа, — сказал Караваев «СЭ».

После 27 туров «Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. 2 мая сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА.

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Вячеслав Караваев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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