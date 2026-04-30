Караваев о матче с ЦСКА: «Конечно, хочется взять три очка»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

— Этой весной произошло твое полноценное возвращение в футбол после травмы. Бурлит ли внутри желание показать, что карьера в «Зените» далеко не закончена?

— Настрой у меня всегда был и остается боевой. Для меня важно не просто выходить, а приносить пользу команде. С каждой игрой чувствую себя лучше и увереннее. Сколько дают минут — столько и стараюсь использовать по-максимуму. Сейчас концовка сезона, и результат выходит на первый план.

— Что лично для тебя значат матчи с ЦСКА? Все же ты являешься воспитанником армейцев, но уже много лет играешь в «Зените».

— Дело не в том, что я воспитанник. Матчи с ЦСКА у нас всегда сложные и принципиальные. Я всегда буду благодарен клубу, который меня воспитал, но сейчас я игрок «Зенита». Конечно, хочется взять три очка.

— Кто из трех соперников может отобрать очки у «Краснодара»? Ведь уже не только от «Зенита» зависит судьба золота. В любом случае приходится ждать осечки конкурента.

— Никто в команде это отдельно не обсуждает, мы спокойно работаем. Важно забирать свое, а в конце сезона уже посчитаем очки. Отталкиваемся от своей игры, и в последних трех матчах нам нужна только победа, — сказал Караваев «СЭ».

После 27 туров «Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. 2 мая сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА.