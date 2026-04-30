Караваев: «Никаких разговоров о повышении зарплаты на 20-25 процентов по новому контракту не было»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в комментарии для «СЭ» опроверг слухи о том, что он просит повышения зарплаты на 20-25 процентов по новому контракту.

В феврале Telegram-канал «МЯЧ RU» сообщил, что 30-летний футболист хочет повышения зарплаты, но клуб из Санкт-Петербурга не готов идти на уступки.

— Зимой активно обсуждалась информация по твоему контракту с «Зенитом». Идут ли сейчас переговоры? Правда ли, что ты просил повышения зарплаты на 20-25 процетов?

— Переговорами по контракту занимается мой агент. Нам нужно выиграть оставшиеся матчи. Мой фокус сейчас на этом. Никаких разговоров о повышении зарплаты на 20-25 процентов по новому контракту не было.

— Была еще одна новость: про твое общение с ЦСКА и возможное возвращение в московский клуб. Как можешь прокомментировать?

— Когда появляется конкретная информация, мне сообщает об этом агент. Все остальное не должно влиять на мою работу, — сказал Караваев «СЭ».

Действующее соглашение Караваева с петербургским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.