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30 апреля, 21:37

Губерниев об Аршавине: «Он в телевидении понимает больше многих ведущих»

Дарик Агаларов
корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на похвалу его работы со стороны бывшего футболиста сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина.

«У Андрея Сергеевича хороший вкус. Я с огромным уважением к нему относился как к футболисту. Мы с ним подружились и общаемся во взаимно уважительных тонах. Аршавин, как человек глубокий и не глупый, очень быстро схватил телевизионную работу. Он здорово играл в футбол, тонко его понимает и может о нем рассказать людям.

Когда мы с ним работаем, он — очень надежный в эфире товарищ. Я чувствую, что он не подставит, не подведет и протянет руку. Понятно, что Андрей Сергеевич больше меня понимает в футболе. Я не стеснялся брать у него советы. Аршавин в телевидении понимает больше многих ведущих. Он — молодец», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Аршавин похвалил работу Губерниева, отметив, что ему нравится смотреть биатлон с комментариями Дмитрия.

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Андрей Аршавин
Футбол
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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