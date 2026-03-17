Защитник «Зенита» Дркушич вызван в сборную Словении на матчи с Венгрией и Черногорией

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич вошел в состав сборной Словении на мартовские товарищеские матчи, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Сборная Словении в марте проведет два выездных товарищеских матча: 28 марта словенцы в Будапеште сыграют с Венгрией, а 31 марта в Подгорице встретятся с Черногорией.

Дркушич перешел в «Зенит» из «Сочи» в 2024 году. В этом сезоне 26-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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