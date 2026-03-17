Хавбек «Балтики» Мендель пропустит как минимум три недели из-за вывиха плеча

У полузащитника «Балтики» Андрея Менделя диагностирован полный вывих плечевого сустава по итогам матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Как информирует пресс-служба калининградцев, 30-летний россиянин пропустит не менее трех недель.

В субботней игре чемпионата России Мендель вышел на поле после перерыва и был заменен на 80-й минуте встречи.

В этом сезоне он провел за «Балтику» 11 матчей.

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