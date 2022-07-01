Круговой назвал Марсело эталоном крайнего защитника в мировом футболе
Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, кто является для него эталоном крайнего защитника в мировом футболе.
— Кто для вас эталон крайнего защитника в мировом футболе?
— Марсело.
— Видели, как он сейчас прощался с мадридским «Реалом», из которого ушел после 15 лет в клубе?
— Да. А еще видел новость, что он может оказаться в РПЛ. Наверно, это шутка была, что им интересуются «Зенит», ЦСКА, «Сочи», «Нижний Новгород».
— Испугались потенциального конкурента на своей позиции?
— Если такого конкурента, то я только за, — приводят слова Кругового «Известия».
В прошедшем сезоне 24-летний россиянин забил два мяча и отдал пять результативных передач в 35 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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