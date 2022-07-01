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Круговой назвал Марсело эталоном крайнего защитника в мировом футболе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, кто является для него эталоном крайнего защитника в мировом футболе.

— Кто для вас эталон крайнего защитника в мировом футболе?

— Марсело.

— Видели, как он сейчас прощался с мадридским «Реалом», из которого ушел после 15 лет в клубе?

— Да. А еще видел новость, что он может оказаться в РПЛ. Наверно, это шутка была, что им интересуются «Зенит», ЦСКА, «Сочи», «Нижний Новгород».

— Испугались потенциального конкурента на своей позиции?

— Если такого конкурента, то я только за, — приводят слова Кругового «Известия».

В прошедшем сезоне 24-летний россиянин забил два мяча и отдал пять результативных передач в 35 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://iz.ru/1355053/aleksei-fomin/v-zenite-net-cheloveka-kotorogo-ne-kosnulis-shutki-dziuby
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
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