Защитник «Зенита» Чистяков пройдет обследование по прибытию в Санкт-Петербург

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о состоянии футболиста после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Пока никакой конкретики по состоянию Чистякова нет. Команда сегодня возвращается из Ростова, все обследования он пройдет по прибытию. В ближайшее время будет ясность», — сказал Талаев «СЭ».

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков получил повреждение в матче с «Ростовом». На 17-й минуте вместо Чистякова на поле вышел новичок сине-бело-голубых Страхиня Эракович.