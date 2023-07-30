Песьяков: «Узнал в раздевалке, что новички смогут сыграть с «Зенитом»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, когда узнал, что новички ростовчан смогут принять участие в матче против «Зенита» (1:1) во 2-м туре РПЛ.

«Я за футболом особо не слежу. Я узнал в раздевалке. Серьезно. На установке на игру. Очень рад, что новички появились. Конечно, все переживают. Было непонятно, кто сможет сыграть. Но перетерпели, молодцы», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Ранее ФИФА наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новичков. 29 июля ограничение было снято и клуб смог зарегистрировать всех новых игроков.