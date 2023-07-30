Песьяков: «Узнал в раздевалке, что новички смогут сыграть с «Зенитом»
Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, когда узнал, что новички ростовчан смогут принять участие в матче против «Зенита» (1:1) во 2-м туре РПЛ.
«Я за футболом особо не слежу. Я узнал в раздевалке. Серьезно. На установке на игру. Очень рад, что новички появились. Конечно, все переживают. Было непонятно, кто сможет сыграть. Но перетерпели, молодцы», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».
Ранее ФИФА наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новичков. 29 июля ограничение было снято и клуб смог зарегистрировать всех новых игроков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Роман Акбашев
Ростов
|1
|0
|1
Новости