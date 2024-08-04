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Сегодня, 20:15

Защитник «Зенита» Алип пропустит матч с «Динамо». И, возможно, со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Алип пропустит матч с «Динамо»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», 24-летний защитник «Зенита» Нуралы Алип выбыл из строя на две-три недели. Лидер сборной Казахстана получил травму ноги на одной из тренировок в клубе после состоявшегося во вторник, 30 июля, матча 1-го группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Факелом» (3:0), в котором он принимал участие.

Ближайшие две-три встречи РПЛ Алип пропустит. На этом отрезке сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Динамо» (10 августа, дома), «Химками» (18 августа, в гостях) и «Спартаком» (24 августа, дома). В Казахстане надеются, что футболист вернется в строй к сбору национальной команды, который начнется 1 сентября.

6 и 9 сентября казахи проведут два матча Лиги наций — против Норвегии (дома) и Словении (в гостях) соответственно.

Нуралы Алип
ФК Зенит
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Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
5
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
6
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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