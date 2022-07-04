Сутормин: «Если какие-то болельщики не хотят из-за Fan ID ходить на стадионы — это неправильно»
Защитник «Зенита» Сутормин высказался о введении Fan ID
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью с «СЭ» высказался о введении Fan ID.
— С нового сезона вводится Fan ID. Как ты к этому относишься?
— Очень хочется, чтобы все стадионы России заполнялись, а фанаты ходили и получали удовольствие от футбола. Надеюсь, что наши футбольные органы придут к какому-то пониманию с болельщиками и все желающие будут ходить на матчи. Насколько я видел, не очень хороших ситуаций на стадионах в последнее время не возникало. Если какие-то болельщики не хотят из-за Fan ID ходить на стадионы — это неправильно.
Слышал, что РФС готовит встречу с болельщиками. Надеюсь, они найдут компромисс. Сейчас нет никаких ограничений — очень важно, чтобы стадионы заполнялись на максимум.
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|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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