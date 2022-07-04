Мостовой назвал трансфер Тиля в ПСВ удачной сделкой

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о переходе Гуса Тиля в ПСВ.

«Удачная сделка для «Спартака». Я думаю, что в сегодняшней ситуации хорошо, что кто-то захотел его купить хоть за какие-то деньги. За него , конечно, было много заплачено, но это не его вина, что он не играл, как я понял. Он не подходил тренеру. Поэтому ушел в Нидерланды, раскрылся и стал одним из лучших. Та цена, которую получит «Спартак», нормальная, потому что могли вообще ничего не получить», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По информации «СЭ», «Спартак» заработает на трансфере Гуса Тиля в ПСВ 4 миллиона евро.

О переходе футболиста стало известно сегодня, 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.