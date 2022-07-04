Мостовой назвал трансфер Тиля в ПСВ удачной сделкой
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о переходе Гуса Тиля в ПСВ.
«Удачная сделка для «Спартака». Я думаю, что в сегодняшней ситуации хорошо, что кто-то захотел его купить хоть за какие-то деньги. За него , конечно, было много заплачено, но это не его вина, что он не играл, как я понял. Он не подходил тренеру. Поэтому ушел в Нидерланды, раскрылся и стал одним из лучших. Та цена, которую получит «Спартак», нормальная, потому что могли вообще ничего не получить», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
По информации «СЭ», «Спартак» заработает на трансфере Гуса Тиля в ПСВ 4 миллиона евро.
О переходе футболиста стало известно сегодня, 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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