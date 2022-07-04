Пресняков-старший — об уходе Тиля: «Спартак» скоро покинут все»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход полузащитника Гуса Тиля.
«Это потеря для клуба. Видимо, «Спартак» потихонечку расстанется со всеми, да и игроки ходят уехать, в связи с разрешением ФИФА. Только «Зенит» сейчас никого не теряет. Зачем игрокам куда-то уезжать, если в питерском клубе у них будет все хорошо. «Спартак» скоро покинут все, кроме тех, кого никуда не зовут. ПСВ — прекрасный вариант. Будет играть на родине. Не поднимется язык упрекать его в чем-то», — сказал Пресняков «СЭ».
Футболист продолжит карьеру в ПСВ. Сообщалось, что он заключит с голландским клубом 4-летний контракт.
Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.
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5
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6
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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