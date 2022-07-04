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Пресняков-старший — об уходе Тиля: «Спартак» скоро покинут все»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход полузащитника Гуса Тиля.

«Это потеря для клуба. Видимо, «Спартак» потихонечку расстанется со всеми, да и игроки ходят уехать, в связи с разрешением ФИФА. Только «Зенит» сейчас никого не теряет. Зачем игрокам куда-то уезжать, если в питерском клубе у них будет все хорошо. «Спартак» скоро покинут все, кроме тех, кого никуда не зовут. ПСВ — прекрасный вариант. Будет играть на родине. Не поднимется язык упрекать его в чем-то», — сказал Пресняков «СЭ».

Футболист продолжит карьеру в ПСВ. Сообщалось, что он заключит с голландским клубом 4-летний контракт.

Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.

 
Гус Тил. В «Спартаке» сообщили, что Гус Тиль перейдет в ПСВ

 

Гус Тил
Футбол
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