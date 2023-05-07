Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:05

Защитник «Торпедо» Самсонов об отстраненных игроках: «То, что это произошло из-за улыбок — бред»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов поделился мнением об отстранении нескольких игроков клуба — Юрия Журавлева, Ильи Кутепова и Равиля Нетфуллина.

«Конечно, я общаюсь с ребятами, которых отстранили от тренировок с основной командой, мы поддерживаем связь. Я не в курсе, что там именно произошло и почему. Но ребята остались в структуре клуба, они тренируются с молодежкой. Я не видел, что их удалили из командного чата. Наверное, пропустил этот момент.

Что касается того, что их отстранили из-за улыбок и шуток, то это полный бред. Я не знаю причин, но это рабочий процесс. Нужно спрашивать у тренера, я не знаю всех подробностей», — цитирует Самсонова «РБ Спорт».

После 26 матчей РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав 13 очков. В 27-м туре команда сыграет на выезде с ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
Артем Самсонов
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
«Зенит» — «Спартак»: золотой матч для Питера. Онлайн-трансляция игры
Орлов: «Говорил месяц назад, что все может решиться после «Спартака» — все к этому и идет»
«Кому-то нравилось, как Федун управлял «Спартаком»? Одно золото — и даже ту команду развалили». Мнение Орлова
Полузащитник «Торпедо» Енин не верит, что команда останется в РПЛ: «Уже все...»
Черчесов о возвращении в РПЛ: «Ни с одним из клубов разговоров не вел»
Полузащитник «Торпедо» Енин заявил, что сильно недоволен атмосферой в раздевалке: «Вылет не за горой, а мы так беззубо играем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шелия — о шансах «Ахмата» завершить сезон в топ-5 РПЛ: «Все в наших руках»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости