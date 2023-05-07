Защитник «Торпедо» Самсонов об отстраненных игроках: «То, что это произошло из-за улыбок — бред»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов поделился мнением об отстранении нескольких игроков клуба — Юрия Журавлева, Ильи Кутепова и Равиля Нетфуллина.

«Конечно, я общаюсь с ребятами, которых отстранили от тренировок с основной командой, мы поддерживаем связь. Я не в курсе, что там именно произошло и почему. Но ребята остались в структуре клуба, они тренируются с молодежкой. Я не видел, что их удалили из командного чата. Наверное, пропустил этот момент.

Что касается того, что их отстранили из-за улыбок и шуток, то это полный бред. Я не знаю причин, но это рабочий процесс. Нужно спрашивать у тренера, я не знаю всех подробностей», — цитирует Самсонова «РБ Спорт».

После 26 матчей РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав 13 очков. В 27-м туре команда сыграет на выезде с ЦСКА.