«Все расстроены». Чернов о поражении «Спартака» от «Ростова»

Чернов высказался о поражении «Спартака» в матче с «Ростовом»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о поражении от «Ростова» (3:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Все расстроены, поэтому не даем интервью сейчас. Судейство? Уже все про это рассказали. По словам Карпина я не могу ничего сказать», — сказал Чернов.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча заявил, что «Спартаку» должно быть стыдно с таким составом винить судейство в поражениях.

Московский клуб располагается на 10-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 26 играх.