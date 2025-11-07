Защитник «Спартака» Ву надеется в будущем ездить по Москве на метро: «Нужно получше изучить город»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал «СЭ» о своих ощущениях от поездки в московском метро.

— Ты мог бы на постоянной основе ездить в метро?

— На данный момент нет. Надеюсь, в будущем! Но сейчас мне нужно получше изучить город.

31 октября футболисты «Спартака» проехались в метро, вспомнив поездку игроков московской команды 19-летней давности. 31 октября 2006 года спартаковцы из-за пробок добирались на метро на матч Лиги чемпионов с «Интером».