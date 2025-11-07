Федорищев о состоянии поля на стадионе в Самаре: «Ждем результатов комиссии. Не хочу строить гипотезы»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии поля на стадионе «Солидарность Самара Арена» перед матчем 15-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что матч могут перенести в Санкт-Петербург из-за плохого состояния газона на стадионе в Самаре.

6 ноября в пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что лига прорабатывает варианты решения ситуации.

«В любом виде спорта, как и в футболе, есть регламентированные, официальные процедуры. Мне докладывали, что комиссия будет проводиться сегодня. Будем ждать результатов. Можно ли было предвидеть ситуацию с полем заранее? Есть спортивное руководство и РПЛ, которое определяет, где проходит соревнование, где проходит конкретный матч. Никаких гипотез строить не хочу. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны», — сказал Федорищев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» должен состояться в воскресенье, 9 ноября. Начало игры запланировано на 13.00 мск.