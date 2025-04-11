Бабич: «Наверное, будет разговор о том, кто должен бить пенальти»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

— К сожалению, есть чего стыдиться, — начал игрок. — Такое ощущение, что нас не было на поле в первом тайме.

— Что сказал Станкович в раздевалке?

— Говорить особо было не о чем. Не получилось выполнить план на игру.

— Есть проблема недонастроя?

— Я считаю, если мы хотим выиграть чемпионат, то должны быть мотивированы всегда.

— Чемпионская гонка для «Спартака» завершена?

— Мы будем бороться до конца, пока у нас останутся шансы на первое место.

— Почему пенальти бил не штатный пенальтист Барко, а Медина? Какая у вас установка на пенальти?

— Как будто бы бить должен тот, кто больше чувствует уверенность, у кого лучше настрой, кто в данную секунду уверен, что именно он должен бить. Сейчас, когда не забили пенальти, наверное, будет разговор о том, кто должен это делать. Тем более Медина не промахивался до сегодняшнего дня.