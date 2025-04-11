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11 апреля 2025, 22:13

Станкович: «Медины не было в списке пенальтистов. Для меня это был сюрприз»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что вингер Хесус Медина не должен был исполнять пенальти в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

На 87-й минуте при счете 1:2 Медина не реализовал 11-метровый, попал в перекладину.

— Какие именно изменения вы внесли в перерыве, чтобы поменять игру во втором тайме?

— Когда минута за минутой что-то не работает, что-то идет не так, то обязан делать что-то, чтобы менять ситуацию. У Угальде было что-то с коленом — не видел всей ситуации, но мы его поменяли. Замена Рябчука была тактической. Будь моя воля, я поменял бы и семь, и восемь игроков. Нужна была встряска.

В перерыве я мало времени провел с командой, мало говорил — весь мой монолог составил примерно 30 секунд. В основном просто смотрел ребятам в глаза. Сделали замену, вышли на поле — и во втором тайме мы увидели «Спартак». Но этого не хватило для победы. «Спартак» не имеет права так себя проявлять — у команды должно быть одно лицо, а не два разных.

— Почему пенальти бил именно Медина?

— В этом проблема... Мы обсуждали, кто должен бить пенальти. Но на поле игроки часто действуют так, как они чувствуют. Лучше я спрошу завтра об этом у парней — сегодня не буду их тревожить. Для меня это был сюрприз, потому что Медины не было в списке потенциальных пенальтистов.

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Деян Станкович
Хесус Медина
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
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 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
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