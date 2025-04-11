Станкович: «Путь «Спартака» продолжается. Мы не сдаемся»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

— У «Спартака» было много хороших атак, ударов, но не удавалось забить. Можно ли сказать, что по весне от команды отворачивается удача?

— Я не говорил бы об удаче — дело не в ней. После первого тайма, где мы проигрывали во всем сопернику (хотя готовились именно к такой игре), поменяли во втором тайме определенные вещи. Давили, создавали моменты. Не удалось реализовать пенальти. Мы, возможно, не заслуживали победы, потому что клуб с таким именем не имеет права играть так, как мы в первом тайме. Но наш путь продолжается. У нас есть цели, мы не сдаемся. Но будут внесены корректировки.

— Что случилось в первые 20 минут матча? Гости были активнее, агрессивнее, быстрее бежали, прессинговали... Что случилось со «Спартаком»?

— Я бы сказал даже, не первые 20, а в первые 45 минут. Это большой вопрос, для меня это было большим сюрпризом. Если команда технически, тактически и эмоционально не готова, это ответственность главного тренера, то есть моя. Я в первые 45 минут не видел «Спартак» на поле. Команда не показала своего лица. Хороший вопрос, что было со «Спартаком» — конец чемпионата, много факторов влияют... Будем разбираться. Ответственность сегодня я беру на себя. На 1000 процентов уверен, что мы разберемся, проанализируем и сделаем корректировки.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля.