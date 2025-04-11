Станкович: «Путь «Спартака» продолжается. Мы не сдаемся»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.
— У «Спартака» было много хороших атак, ударов, но не удавалось забить. Можно ли сказать, что по весне от команды отворачивается удача?
— Я не говорил бы об удаче — дело не в ней. После первого тайма, где мы проигрывали во всем сопернику (хотя готовились именно к такой игре), поменяли во втором тайме определенные вещи. Давили, создавали моменты. Не удалось реализовать пенальти. Мы, возможно, не заслуживали победы, потому что клуб с таким именем не имеет права играть так, как мы в первом тайме. Но наш путь продолжается. У нас есть цели, мы не сдаемся. Но будут внесены корректировки.
— Что случилось в первые 20 минут матча? Гости были активнее, агрессивнее, быстрее бежали, прессинговали... Что случилось со «Спартаком»?
— Я бы сказал даже, не первые 20, а в первые 45 минут. Это большой вопрос, для меня это было большим сюрпризом. Если команда технически, тактически и эмоционально не готова, это ответственность главного тренера, то есть моя. Я в первые 45 минут не видел «Спартак» на поле. Команда не показала своего лица. Хороший вопрос, что было со «Спартаком» — конец чемпионата, много факторов влияют... Будем разбираться. Ответственность сегодня я беру на себя. На 1000 процентов уверен, что мы разберемся, проанализируем и сделаем корректировки.
«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0