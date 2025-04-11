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11 апреля 2025, 22:00

Станкович: «Путь «Спартака» продолжается. Мы не сдаемся»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

— У «Спартака» было много хороших атак, ударов, но не удавалось забить. Можно ли сказать, что по весне от команды отворачивается удача?

— Я не говорил бы об удаче — дело не в ней. После первого тайма, где мы проигрывали во всем сопернику (хотя готовились именно к такой игре), поменяли во втором тайме определенные вещи. Давили, создавали моменты. Не удалось реализовать пенальти. Мы, возможно, не заслуживали победы, потому что клуб с таким именем не имеет права играть так, как мы в первом тайме. Но наш путь продолжается. У нас есть цели, мы не сдаемся. Но будут внесены корректировки.

— Что случилось в первые 20 минут матча? Гости были активнее, агрессивнее, быстрее бежали, прессинговали... Что случилось со «Спартаком»?

— Я бы сказал даже, не первые 20, а в первые 45 минут. Это большой вопрос, для меня это было большим сюрпризом. Если команда технически, тактически и эмоционально не готова, это ответственность главного тренера, то есть моя. Я в первые 45 минут не видел «Спартак» на поле. Команда не показала своего лица. Хороший вопрос, что было со «Спартаком» — конец чемпионата, много факторов влияют... Будем разбираться. Ответственность сегодня я беру на себя. На 1000 процентов уверен, что мы разберемся, проанализируем и сделаем корректировки.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля.

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Деян Станкович
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
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Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
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Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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