«Химки» представили Давыдова в форме Месси

Пресс-служба «Химок» опубликовала видео с нападающим Денисом Давыдовым. В ролике 27-летний россиянин выходит на поле в форме нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

В четверг, 14 июля, подмосковный клуб объявил о подписании контракта с Давыдовым до конца сезона-2022/23.

Прошедший сезон нападающий провел в футбольном клубе «Знамя» из Ногинска, за который забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 21 матче во Второй лиге.