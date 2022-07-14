«Химки» представили Давыдова в форме Месси
Пресс-служба «Химок» опубликовала видео с нападающим Денисом Давыдовым. В ролике 27-летний россиянин выходит на поле в форме нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
В четверг, 14 июля, подмосковный клуб объявил о подписании контракта с Давыдовым до конца сезона-2022/23.
Прошедший сезон нападающий провел в футбольном клубе «Знамя» из Ногинска, за который забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 21 матче во Второй лиге.
Источник: https://t.me/fckhimki_official/2864
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