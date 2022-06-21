Рассказов: «Почему продлил контракт всего на год? Так договорились»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал продление контракта с московским клубом.

8 июня красно-белые объявили о подписании соглашения с 24-летним россиянином до 2023 года.

«Почему продлил контракт всего на год? Так договорились. Значит, это всех устраивает», — сказал Рассказов.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.