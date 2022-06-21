Гайч: «Я сосредоточен на работе на все сто процентов, настраиваюсь отдавать себя полностью на каждом занятии»

Гайч рассказал, какие задачи ставит перед собой на летних сборах ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч оценил свое выступление в испанской «Уэске» в прошедшем сезоне.

23-летний аргентинец забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах.

«Это был хороший период для меня, я приобрел огромный опыт, поиграв в испанской сегунде, — приводит слова нападающего пресс-служба московского клуба. — Несмотря на то что это второй по силе дивизион, там очень боевые команды, достойный уровень футбола. Главная особенность — лига очень интенсивная, мало пауз, высокий накал борьбы».

По словам Гайча, он чаще играл единственного нападающего, «столба».

«Мне комфортно в этой роли, я чувствую себя уверенно, это вполне мой футбол — цепляться за мяч, сбрасывать его партнерам, много играть головой. Но также бывало, что я сваливался во фланг, если мы играли в два нападающих. Еще мог двигаться с мячом под контролем, — в общем, помогал команде в разных ролях», — сказал он.

Также нападающий рассказал, какие задачи ставит перед собой на летних сборах.

«Я сосредоточен на работе на все сто процентов, настраиваюсь отдавать себя полностью на каждом занятии и самое главное — досконально, до мельчайших деталей выполнять абсолютно все то, чего требует главный тренер», — заявил Гайч.

Первый сбор ЦСКА продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.