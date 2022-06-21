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Гайч: «Я сосредоточен на работе на все сто процентов, настраиваюсь отдавать себя полностью на каждом занятии»

Гайч рассказал, какие задачи ставит перед собой на летних сборах ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч оценил свое выступление в испанской «Уэске» в прошедшем сезоне.

23-летний аргентинец забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах.

«Это был хороший период для меня, я приобрел огромный опыт, поиграв в испанской сегунде, — приводит слова нападающего пресс-служба московского клуба. — Несмотря на то что это второй по силе дивизион, там очень боевые команды, достойный уровень футбола. Главная особенность — лига очень интенсивная, мало пауз, высокий накал борьбы».

По словам Гайча, он чаще играл единственного нападающего, «столба».

«Мне комфортно в этой роли, я чувствую себя уверенно, это вполне мой футбол — цепляться за мяч, сбрасывать его партнерам, много играть головой. Но также бывало, что я сваливался во фланг, если мы играли в два нападающих. Еще мог двигаться с мячом под контролем, — в общем, помогал команде в разных ролях», — сказал он.

Также нападающий рассказал, какие задачи ставит перед собой на летних сборах.

«Я сосредоточен на работе на все сто процентов, настраиваюсь отдавать себя полностью на каждом занятии и самое главное — досконально, до мельчайших деталей выполнять абсолютно все то, чего требует главный тренер», — заявил Гайч.

Первый сбор ЦСКА продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/adolfo-gaich-pervym-delom-milan-sprosil-est-li-u-menya-serbskie-korni/
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