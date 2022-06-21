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Сегодня, 10:25

Литвинов заявил, что еще не общался с новым тренером «Спартака» Абаскалем

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, что еще не общался с новым тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Общался ли с Абаскалем? Еще ни с кем не общались», — сказал Литвинов.

Сегодня, 21 июня, футболисты «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.

Ответим, что 20 июня стало известно, что в московском клубе сменился главный врач первой команды. Им стал Кирилл Козлов, который ранее работал в «Спартаке-2».

О назначении 33-летнего Абаскаля на должность главного тренера официально было объявлено 10 июня. На этому посту испанец сменил итальянца Паоло Ваноли.

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
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