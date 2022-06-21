Литвинов заявил, что еще не общался с новым тренером «Спартака» Абаскалем

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, что еще не общался с новым тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Общался ли с Абаскалем? Еще ни с кем не общались», — сказал Литвинов.

Сегодня, 21 июня, футболисты «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.

Ответим, что 20 июня стало известно, что в московском клубе сменился главный врач первой команды. Им стал Кирилл Козлов, который ранее работал в «Спартаке-2».

О назначении 33-летнего Абаскаля на должность главного тренера официально было объявлено 10 июня. На этому посту испанец сменил итальянца Паоло Ваноли.