Чернов заявил, что Промес набрал отличную форму: «Не ощущается, что его не было на сборах»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в комментарии для «СЭ» высказался об игре нападающего Квинси Промеса, который пропустил тренировочные сборы команды по личным причинам.

«Не ощущается, что его не было с нами на сборах. Он тренировался с нами в Москве. Видно, что Квинси находится в отличной форме. Особой разницы не было — что до сборов, что сейчас», — сказал Чернов «СЭ».

31-летний нападающий пропустил два сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел на сборы в Турцию. Он готовился к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.

В текущем сезоне Промес провел в составе «Спартака» 24 матча во всех турнирах, забив в них 17 мячей и сделав 7 голевых передач.