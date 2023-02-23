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Сегодня, 11:30

Роша заявил, что ЦСКА очень плохо без Дивеева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша высказал мнение о своем одноклубнике Игоре Дивееве.

«Есть ли в ЦСКА кто-то жестче меня? Наверное, Дивеев напоминает меня. Тоже жесткий. Лучше обходиться без стыков с Игорем. Заболотный тоже неуступчивый. Работа с такими игроками идет мне на руку. Как на ЦСКА сказалась потеря Дивеева? Очень важен для нашей обороны. Мы много общаемся, и каждый день, что тренируюсь с Дивеевым, учусь у него. Без него ЦСКА очень плохо. Дивеев — прекрасный защитник, и хочется, чтобы он остался с ЦСКА подольше. Это было бы великолепно. Чему можно научиться у Дивеева? Я больше о помощи в коммуникации на поле. Кого держать, куда сместиться — Дивеев раздает партнерам много указаний. Все-таки он давно в ЦСКА, а я еще продолжаю адаптироваться», — приводит слова Роша Sport24.

Дивеев получил повреждение во время февральского сбора команды в Турции. Большую часть осенней части сезона 23-летний футболист пропустил из-за травмы ноги.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-villian-rosha-bez-diveyeva-tsska-ochen-plokho-khochetsya-chtoby-on-ostalsya-v-klube-podolshe
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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