«Ростов» отдал Нтумбу в аренду в «Велес»

«Ростов» отдал нападающего Артема Нтумбу в аренду в «Велес». Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

19-летний россиянин в этом сезоне провел 7 матчей в РПЛ и не отметился результативным действиями.

Его контракт с «Ростовом» действует до лета 2024 года.