Чернов: «Вернусь на поле после ноябрьской паузы»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, когда вернется на поле.

«Вернусь на поле после ноябрьской паузы. Пока еще не в общей группе. Выиграли и хорошо. Эпизод с дракой? Это дерби, такой накал бывает», — сказал Чернов.

В сентябре этого года у Чернова был диагностирован перелом пятой плюсневой кости стопы. Сообщалось, что вернуться на поле он сможет приблизительно через два месяца.