Амарал о драке в матче ЦСКА — «Спартак»: «Это часть игры, эмоции»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал драку в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

— Что вы думаете о драке?

— Это часть игры, эмоции. Важная победа для нас, очень счастлив.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.